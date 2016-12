Cladera anuncia que el Estado comenzará a pagar el convenio de carreteras en 2017

El Gobierno comenzará a pagar las partidas previstas en el convenio de carreteras en 2017, según la consellera de Hacienda Catalina Cladera. Afirma que es uno de los compromisos que asume el Estado tras la reunión que ha mantenido este martes con el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, y de Función Pública, Elena Collado. La consellera ha reclamado al Secretario de Estado que incluya en los próximos presupuestos Generales los compromisos aprobados con Baleares en diciembre de 2015, sobre todo en lo que respecta al dinero pendiente del convenio de carreteras. En total son 240 millones de euros, de los que Baleares tendría que haber recibido 120 este año y 120 el que viene. Un compromiso que para Cladera "es inaplazable"

La reunión se salda además con el compromiso del Gobierno de buscar una solución para dar estabilidad a las plantillas de la Función Pública en todos los ámbitos y corregir la alta interinidad que tiene la Comunidad que ahora mismo es del 25 por ciento, según Cladera.

Solución a la alta interinidad

Según Cladera, los representantes del Ministerio de Hacienda reconocen que están estudiando fórmulas para combatir las disfunciones creadas por la interinidad en el ámbito de la Función Pública. Cladera ha destacado a la salida de la reunión el compromiso del Gobierno “de dar una solución a la interinidad que tiene la Comunidad que actualmente es el 25 por ciento y dar estabilidad a las plantillas”.

Cladera, ha pedido a los responsables del Ministerio de Hacienda que los Presupuestos Generales para 2017 incluyan inversión adecuada para Balears y no incluyan "tasas de reposición" para poder convocar oposiciones. Cladera ha recordado que Baleares ha sido la penúltima en inversión estatal per cápita entre las comunidades autónomas este año con 146,9 euros por habitante, frente a la media de 288,9, una tendencia que se ha mantenido en la última década.

Aunque el Estatuto de Autonomía de 2007 reconocía este déficit inversor y establecía como corrección las llamadas inversiones estatutarias, que debían alcanzar 2.400 millones entre 2007 y 2014, Cladera ha recordado que ese dinero solo llegó parcialmente en 2009 y 2010.

Por ello ha pedido a Nadal y Collado que los presupuestos de 2017 puedan resarcir a Balears en las cuestiones donde hay un compromiso bilateral, como el protocolo para las estatutarias y el convenio de carreteras por 240 millones firmado por el ministro Cristóbal Montoro y la presidenta Francina Armengol, en diciembre de 2015.

Dado que los presupuestos fijan las tasas de reposición para el funcionariado, Cladera ha pedido a Collado la eliminación de esa tasa de reposición "para permitir convocar oposiciones libres a la función pública de la CAIB".

La consellera ha explicado que las medidas aprobadas desde 2010 para reducir el gasto en la contratación pública han tenido el efecto "contrario" porque se buscan fórmulas alternativas como la interinidad.

La necesidad de equiparar los derechos de funcionarios interinos y de carrera, fijada por varias sentencias en el ámbito español y europeo, crea una situación de inestabilidad en la gestión de los recursos humanos públicos en la CAIB y otras administraciones, como ha ocurrido tras la sentencia del TSJIB sobre el rol de los interinos dentro de las plantillas de Policía Local en Baleares.

Solo en servicios generales de la CAIB, un 25 % de la plantilla es interina, porcentaje que llega hasta el 30 % entre los docentes.

En los últimos años se han contratado cerca de 700 trabajadores en estas condiciones. "Esto lo queremos resolver, para dar las máximas garantías laborales a las personas que trabajan en la función pública", ha reclamado Cladera.

Como medida alternativa, de manera transitoria ha pedido que pueda haber convocatorias de oferta pública de empleo a partir de las plazas no publicadas o de las oposiciones no convocadas en años anteriores, calculadas a partir de las tasas de reposición vigentes en cada momento. "Esto no resolvería el problema de cara al futuro, pero abriría la puerta para hacerlo, para devolver a la normalidad", ha dicho Cladera.

También se ha abordado en la reunión la distribución de los fondos europeos entre comunidades, tras la ampliación que prevé hacer Bruselas. El Govern balear estima que, según el cálculo sugerido por Europa, las islas deben obtener unos 40 millones de euros.

