Crece la adopción de perros

Con 600 cans acollidos, as adopcións pasaron de 320 a 430, neste 2016. Resultando moi efectiva neste senso, a campaña de sensibilización: só en xuño, cando se desenrolou, acadaron 230 adopcións. Atendendo a números absolutos, Sanxenxo, A Estrada e Vilanova, foron os concellos con máis avisos.

Datos estes, que sirven para asentar as bases de traballo no vindeiro ano, conscientes tamén de que o microchip é outro gran cabalo de batalla: só o 6% dos cans recollidos teñen microchip. Así que como comenta a deputada delegada, Eva Vilaverde, hai que seguir facendo campañas de concienciación. Pero a centralización da canceira provincial é tamén un problema (por distancia )para os transportes, as recollidas e incluso as adopcións.

Con vinte denuncias menos por abandono ou maltrato, Eva Vilaverde fai unha chamada á responsabilidade nestas datas de agasallos. Adoptar en CAAN é de valde, só se exixe iso: compromiso por escrito do que supón quedar cun can.

