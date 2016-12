Los colegios concertados decidirán individualmente si se suman al protocolo trans

La Federación de Centros de Enseñanza, FECEVAL, afirma no tener una opinión determinada sobre el protocolo que ha elaborado la conselleria de Educación para la integración de los alumnos transgénero o intersexuales, señala que cada centro sera el que decidida si se adhiere o no.

Sí que opina la presidenta de la patronal de los Colegios Católicos, Vicenta Rodríguez, que lo considera muy positivo, y también señala que, como es un protocolo y no una norma, serán los colegios los que decidan individualmente si se suman o no. No obstante, no creen que los colegios tengan muchos problemas, porque están acostumbrados a tratar la diversidad de los alumnos y entiende que el colegio no ha de convertirse en un lugar hostil para el alumno.

