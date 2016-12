Concejales de Torrox llenan el tanque de sus coches privados con gasolina municipal

Polémica en el Ayuntamiento de Torrox (Málaga) después de que el alcalde de esta localidad, Oscar Medina (PP), haya reconocido en el pleno municipal de este martes que varios concejales del equipo de gobierno llenan los tanques de sus coches particulares con la gasolina reservada para los vehículos municipales, tales como Servicios Operativos, Obras o de la policía local.

Medina ha justificado este extremo en el hecho de que los ediles no cobran en la actualidad ningún tipo de dieta y considera oportuno que llenen su tanque particular con esta gasolina "de manera puntual" para sus desplazamiento de trabajo a la capital malagueña que dista unos 70 kilómetros de distancia.

El Ayuntamiento de Torrox (en la comarca de la Axarquía y con cerca de 16.000 habitantes) cuenta con un depósito de gasolina que se suele usa para llenar el tanque de los vehículos municipales. El asunto lo ha traído a pleno el portavoz del PSOE en esta localidad, Francisco Muñoz, que considera "muy grave" que se utilice este carburante para el uso particular de, al menos, dos ediles del PP. El regidor asegura en la sesión que consideraba más económico para el consistorio que los ediles usaran esta gasolina municipal para sus coches privadas en vez de que un funcionario hiciera las labores de chófer para los ediles. Las intervenciones de ambos en el pleno se pueden escuchar en este estracto.

ANTECEDENTES

No es la primera vez que una denuncia de este tipo sale a relucir en el municipio. Hace algunos meses, la oposición destapó que una de las concejales del Partido Popular usaba un vehículo municipal para realizar gestiones privadas como hacer la compra en el supermercado. Fue en agosto de 2015 cuando el grupo municipal de Izquierda Unida denunció que habían "pillado" en plena faena doméstica a la concejala y Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Paula Moreno. La edil del PP fue "cazada" mientras hacía las compras usando un 4x4 perteneciente al parque móvil municipal.

La concejala de Obras de Torrox (PP) usando el 4x4 municipal para hacer la compra en el supermercado en julio de 2015 / Cadena SER

Ante la pregunta del portavoz de IU, Antonio Toro, en aquel pleno municipal -sobre el uso privativo de patrimonio municipal- el alcalde respondió que "entienden adecuado que la concejala tenga el uso de un vehículo como siempre en la historia de la democracia, normalmente usado por el alcalde". La edil en cuestión no quiso hablar del tema ni contestar a los medios sobre la cuestión. El regidor defendió su uso ya que se trata de una concejala que"dedica muchas horas al día a su trabajo en el ayuntamiento". No obstante minimizó el hecho ya que, según Medina, tan sólo fue un día que por un imprevisto le urgió ir al supermercado, adelantando que no volverá a suceder.

