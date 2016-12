­Queridos Reyes Magos...

Este año hemos sido muy buenos...

La semana de Nochebuena ya ha pasado y por tanto Papa Noel ha dejado de ser el protagonista de las fiestas. Hemos entrado en una nueva etapa en la que ya no vemos imágenes repetidas por todos los rincones de ese señor algo gordito con barba y cabello blanco que nos promete montones de regalos, tanto a niños como mayores. No, este señor de mirada tierna y de aspecto muy nórdico ya ha regresado a su país de origen después de haber visitado montones de hogares, entre ellos los españoles.

No, ahora es el momento de los tres Reyes Magos. Afrontamos, con la Nochevieja y Año Nuevo de por medio, los últimos días del año con la confianza de que si algo muy deseado no nos ha sido concedido por ese señor vestido de rojo, o no se nos concederá por su esfuerzo, se haga realidad gracias a vosotros, los magos de Oriente.

Yo se que estos días Melchor, Gaspar y Baltasar, os habéis podido sentir algo olvidados y la verdad es que desde hace ya bastantes años vosotros habéis debido acostumbraros a compartir espacio en el corazón de los pequeños, eso sí porque los mayores les hemos ido habituando a ello, como un buen día el abeto navideño se hizo un hueco en nuestras casas para acompañar y en muchos casos sustituir al tradicional belén. El árbol, más o menos sofisticado, entró en la cultura navideña española para quedarse y aquí está aportando colorido y luz a nuestros rincones.

En fín, queridos Reyes Magos, tenéis ahora una semana para esmeraros si queréis competir con Papa Noel. No se trata de participar en un campeonato y a ver quien puede más, sino de aunar esfuerzos y voluntades entre los cuatro para traer en 2017 más equilibrio, más amor, entre quienes habitan un mundo cada vez más sofisticado y desigual.

Melchor, Gaspar y Baltasar, os lo pido ahora a vosotros: a pesar de que parece que las cosas van bien, que los bares están llenos, que las comidas navideñas en familia o de empresa se solapan en los restaurantes, que el consumo se ha incrementado, no todo es un camino de rosas. Hace falta trabajo, pero de calidad. Como también es preciso incidir en la lucha contra la corrupción. Hay demasiado atasco en el ámbito judicial, que necesita más medios.

Y hace falta más solidaridad. Que el “miedo” a lo desconocido, al extranjero o a perder seguridad, no nos haga cerrar las puertas a quienes se juegan la vida por intentar llegar a un país donde no caigan bombas o donde los niños puedan ir libremente al colegio. Hoy llegan casi 200 refugiados a España y con ellos serán 900 los acogidos hasta la fecha. Un número ridículo frente a los más de 17.000 que este país se comprometió a acoger hasta junio de 2017. Sería conveniente, Reyes Magos, que nadie imponga sus criterios por la fuerza, y que las ideologías, ya sean políticas o religiosas, no sean motivo de venganzas, secuestros, guerras o muertes.

También es fundamental aumentar el apoyo a las asociaciones que con muy buena voluntad suplen la labor que debería hacer la administración; o facilitar el emprendimiento empresarial. Igualmente los ciudadanos deseamos un planeta más limpio y por tanto, que se compatibilice el desarrollo con el medioambiente.

Queridos Reyes Magos, también me atrevo a elevaros otras peticiones que afectan concretamente a nuestro entorno. Me viene a la mente, por ejemplo, el intentar mejorar la atención sanitaria en la comarca. ¡Ah! que se hagan realidad de una vez el tan esperado conservatorio Paco de Lucía o la rehabilitación del estupendo edificio que acoge la Escuela de Arte. Por ejemplo, también, que la electrificación de la línea férrea que une el Campo de Gibraltar con la modernidad deje de ser una demanda.

Bueno, no sigo. Hay muchos más deseos en el aire. No quiero abusar y comprendo que tenéis mucho trabajo por delante.

Pero... acordaros que hemos sido muy buenos.

Comentarios