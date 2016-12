El interventor planta de nuevo a la comisión de Aquagest

De vacío se ha ido este miércoles la comisión investigación constituida en el Ayuntamiento de Oviedo, para intentar esclarecer las relaciones, bajo sospecha, entre el ex alcalde Agustín Iglesias Caunedo y la empresa Aquagest implicada en la trama del agua investigada por un juzgado de Lugo. A partir de las 12 del mediodía estaban citadas 7 personas y ninguna se ha presentado, destacando la ausencia del Interventor municipal, José Luis González, que al igual que Caunedo está siendo investigado en el caso Aquagest. Precisamente el funcionario disculpa su incomparecencia por consejo de sus abogados al no haberse resuelto aún su situación judicial, tal y como explica en un escrito dirigido a la comisión, al que dio lectura su presidenta la vicealcaldesa Ana Taboada.

Taboada anunció que pedirán al secretario municipal un informe sobre la obligación del interventor José Luis González, como funcionario, a comparecer ante la comisión aun acogiéndose al derecho constitucional de no declarar; además ante la relevancia de contar con su testimonio sobre la devolución por parte del ayuntamiento del aval a Aquagest, objeto de la investigación, la comisión pedirá al juzgado de instrucción número 1 de Lugo la transcripción o grabación de su declaración ante la jueza. Tampoco han comparecido hoy a pesar de haber sido notificados Joaquín Fernández, ex dirigente del PP considerado conseguidor de la trama del agua; Manuel Pecharromán, ex concejal popular de Gijón; Carlos Guerrero, ex alcalde de Pravia; y Cristina García Montes, militante del PP que acompañó Agustín Iglesias Caunedo en un viaje en 2009 a Nueva York, uno de los viajes que la jueza sospecha que fueron pagados por Aquagest.

Posiblemente para la próxima sesión sean citados Agustín Iglesias Caunedo, concejal del PP que firmó la devolución del aval a Aquagest, bajo sospecha y el alcalde en aquél momento, el actual Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo.

Comentarios