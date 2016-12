Denuncian la subcontratación de externalizaciones clínicas

La Plataforma ha puesto en manos de la Fiscalía de área de Ponferrada una nueva petición de investigación para cerciorarse de la correcta o incorrecta actuación de la consejería de Sanidad en el cumplimiento de las cláusulas de los conciertos de externalización.

Se refieren los conciertos de intervenciones quirúrgicas que actualmente están vigentes con los centros sanitarios privados de la comarca del Bierzo. Lo que quieren saber los miembros de la Plataforma es si la Junta está vigilando la ejecución de dichas operaciones.

Según el portavoz de la plataforma, Plácido Martínez, "las clínicas están obligadas a tener el personal y el material adecuado para realizar las intervenciones, sin embargo, están subcontratando esos servicios, algo que no sería legal". Martínez tiene constancia que esa situación se está dando por ejemplo en las operaciones de cataratas. No dudan de los profesionales pero no son personal en plantilla de las clínicas, algo que no sería, dice, legal.

La plataforma culpa de ello directamente al gobierno regional que es el que firma el convenio de contratación de las externalizaciones con unas cláusulas de obligado cumplimiento "de las que sin embargo después se desentiende, puesto que se despreocupa y no vigila que se estén acatando".

Comentarios