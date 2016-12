Categorías inferiores

Treinta años al frente del Gernika por parte de un Ángel Artola, que preside al club foral por segunda vez, y en cabeza de pelotón (tercero en el Grupo II de Segunda B). Y Jon Andoni Bengoetxea, presidente de la Cultural de Durango, segundo en la tabla de Tercera tras el Alavés B, se pasaron por Radio Bilbao. El primero se aferra a la prudencia de “los 46 puntos”, el segundo es ambicioso. Pide 80 puntos para que de este modo “sea imposible que no terminemos ganando la Tercera y jugando la Copa”.

Artola, cuyo equipo ya amasa 30 de esos 46 puntos en el ecuador de la liga, anima a la octava victoria consecutiva del equipo pilotado por Jabi Luaces, brutal este curso. El mandatario foral presume de gente de la cantera de Gernika entre Lezama, Segunda B y Tercera: “Estoy sorprendido de que tenemos ocho jugadores del pueblo en Segunda B, tres que por otros motivos de trabajo como Carbonel, Salutregi y Zarandona no están y Uriguen en el Zamudio, Villalibre en el Athletic, y Obieta en el Amorebieta, más siete en Tercera”. Y todo ello con una población de 16.000 habitantes.

Artola: “En el Gernika no nos volvemos locos”

Hablando de Villalibre, a Artola se le dibuja una sonrisa: “No me quiero echar un farol, pero cuando le vi jugar en el Gernika dije que iba a jugar en el Athletic y efectivamente”. Se lo comentó “al padre” y desliza que “estamos encantados”. El tope de ubicarse tercero en Segunda B y mantenerse es “complicado”, si el apoyo económico no perdura: “Con el Zamudio somos el equipo de Segunda B de toda España con menor presupuesto. Al Zamudio le animé en junio a salir. No hay que volverse locos, con lo que tengas juega y tirar para adelante y si desciendes, como nosotros, no pasa nada”, remata Artola.

Artola, cauteloso y analista, insiste que “para un pueblo como Gernika es muy difícil estar en Segunda B. Este año no nos rasgamos las vestiduras cuando en la jornada 12 teníamos 8 puntos y el entrenador (Luaces) me decía que si estuviera en otro club ya le habrían cesado. Pero nosotros ya sabemos lo que tenemos, empezamos a levantar… y mira”, narra. Esas siete jornadas ganadas seguidas no le nublan el sentido. “En esta categoría estamos de paso, la última vez estuvimos siete años seguidos, pero ha cambiado mucho, más profesional, te exigen ocho por equipo”. Artola, que se suele ir al despacho en los últimos minutos para tranquilizarse, se siente satisfecho por la respuesta del campo. Han pasado de los 300 que acudían en Tercera a Urbieta “a los 800 este curso”.

Bengoetxea: “Pedimos 80 puntos para la Cultural”

Por su parte, Jon Andoni Goikoetxea alardea de 17 jugadores nativos de Durango en el equipo de Tercera y “12 o 13 jugadores en edad juvenil” entre Athletic, Real y Eibar. Precisamente del club armero destaca esa política “más agresiva de captación en el entorno” y el Alavés, ya que Durango es un “centro geográfico”. Quiere erradicar la imagen que el fútbol de bronce juega al patadón: “Nuestra máxima aspiración es que los chavales del pueblo quieran jugar en la cultural de Durango sobre el resto del equipos del planeta. Cuando van a Tabira ven que el primo, el conocido es el que juega en la Cultural y lo hace bien, con un estilo que juego que causa sensación e impacto dentro de la Tercera División. Atípico, que busca tener el balón, mandar, llevar la iniciativa y no maltratar el balón”. Pretende además Bengoetxea que ese “ADN del tipo de juego” se vislumbrase “como en un momento dado en los 90 se hablaba como reconocible la escuela del Ájax, por qué no las inferiores de la Cultu pueden estar marcadas por este patrón”, lanza el presi durangarra.

Una estructura en su club bajo el amparo del Athletic, como zona fértil de talentos. Bengoetxea lo destripa: “El proyecto de base pivota sobre los chavales de la localidad y sus colegios. Lo que queremos es ver la posibilidad de implantar un sistema de entrenamientos común a los centros de la localidad”, que bajo el paraguas de “tecnificación” desarrollen ese patrón de club: “Si un proyecto de esta naturaleza cuenta con la marca Athletic lo convierte en más atractivo. La posibilidad de que el Athletic nos preste este apoyo técnico para llevarlo a puerto hace que gane en calidad”. Desvela que la sintonía es notable con Ibaigane: “La hay y creemos que vamos a poder llevarlo a cabo”. Bengoetxea confía en formar jugadores para el Athletic “a través de la Cultu”, con el bastón además de de un coaching deportivo contratado en la “formación integral de personas, que además con niños se hace un tema especialmente sensible”, narra el presidente de la Cultural.

