Ya tiene licencia de obra

El Ayuntamiento ha concedido el permiso de obra a la Agencia Tributaria para eliminar este símbolo franquista. El pasado mes de octubre el Ministerio solicitó la autorización municipal una vez aprobada la retirada del emblema preconstitucional.

Un estudio técnico encargado por el propio Ministerio resolvió la forma en la que hacer desaparecer, sin el menor riesgo posible, este símbolo franquista del centro de Bilbao. Finalmente, se retirarán las garras, la cabeza y la cola del águila. Además, se eliminará la corona. La intención es que, como planteó la Comisión de expertos de Cultura, solo quede el escudo.

Hay que tener en cuenta que, hasta que no haya nuevo presupuesto, no se pueden hacer nuevas contrataciones, así que con los tiempos que se manejan, el resultado no se concretará hasta el comienzo del año que viene. Esa es, al menos, la intención. No hay, en cualquier caso, plazo establecido de obra, pero estas mismas fuentes consideran que no parece que vaya a ser una obra especialmente larga. El motivo no es otro que la experiencia confirmada por los técnicos. Dicen que el águila y el escudo en sí está construído a piezas (como un puzzle) y, por ello, creen que van a poder separar las piezas de forma independiente, sin demasiado riesgo, aunque no con facilidad.

