Un 20% més de menors ingressen per malalties mentals

La Xarxa de Salut Mental de Girona ha d'ingressar entre un 20% i un 25% més d'infants i joves a la Unitat Psiquiàtria del Parc Hospitalari de Salt, l'única a la demarcació, per tractar els trastorns mentals greus que pateixen.

Des de l'any 2009 ha augmentat aquesta necessitat i els experts ho atribueixen a que es detecten més casos i abans, però també ho vinculen a la crisi econòmica i a l'impacte del consum de drogues, sobretot de marihuana, entre els adolescents.

Per aquest motiu, han d'ingressar a la unitat més nois i noies d'entre 15 i 17 anys amb trastorns psicòtics o bipolars que necessiten desenganxar-se del consum. Estan ingressats, de mitjana, un mes i reben tractament per deixar les drogues per millorar aspectes com el rendiment escolar, tal i com explica la responsable de la Unitat Psiquàtrica de Salt, Sacramento Mayoral:



Des del 2009, i coïncidint amb els anys de crisi econòmica, han vist un repunt de nens i nenes de 8 i 9 anys amb malalties mentals greus que requereixen ingrés. Segons els experts, l'augment es deu a que es detecten més casos en edats més joves però també a l'impacte de la crisi que ha provocat més demanda, perquè "les famílies han pogut fer menys contenció dels seus fills" que la que feien abans d'aquests anys.

EL DOBLE DE LLITS

La Unitat tancarà l'any amb 60 menors atesos. El 80% dels tractats tenen entre 12 i 14 anys i la majoria són noies.

Per assumir l'augment de demanda, aquesta unitat ha hagut d'ampliar les instal·lacions passant de 5 a 10 llits.

