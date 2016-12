"Nuestras limitaciones económicas dificultan la llegada de fichajes"

El Xerez Deportivo FC ya está preparando el primer partido del año, que se disputará en Chapín el día 2 a las 12 del mediodía y que les enfrenta al Pozoblanco, rival directo en la lucha por el ascenso. La primera plantilla entrena en el Anexo a Chapín y lo harán toda la semana salvo el sábado, que tendrán libre.

La consigna durante esta Navidad es que se cuiden dada la importancia del primer partido de 2017 y el mensaje de Juan Antonio a sus futbolistas es claro: "Para pasarlo bien no es necesario atiborrarse de comida y bebida".

El técnico azulino, en declaraciones a la Cadena SER, reconoce que “no será fácil”, que el club pueda hacer alguna incorporación más para la primera plantilla, "está la rémora del punto de vista económico, este equipo tiene unos planteamientos y de ahí no se puede salir. Nosotros podemos apelar un poco más a lo que supone este equipo como futuro que a lo que supone como presente. Es decir, a lo mejor a un futbolista que esté jugando en Tercera o Segunda B le podemos ofrecer que este este es un equipo que si el año que viene está en Tercera va ser aspirante seguro a subir a Segunda División B, que es un equipo importante con un campo importante y con una afición importante y es ese aspecto donde nosotros podemos rascar algo, porque desde el punto de vista económico nos va a costar ciertamente muchísimo trabajo".

El técnico isleño no ha preguntado por estas limitaciones para fichar con un presupuesto de más de 400.000 euros y explica que "no lo he preguntado pero me ha sorprendido; he escuchado, he leído... Cuando se habla de un presupuesto de 400.000 me da la impresión de que es ficticio en el sentido de que en la mayoría de equipos, el 80% del presupuesto se lo lleva el primer equipo y el cuerpo técnico y en este equipo el porcentaje me da la impresión de que tiene que ser el 20% o algo así. Entonces, es difícil de entender. Pero yo he venido sabiendo lo que había, no me puedo sentir defraudado. Y cuando me han explicado algunos temas, unos los he comprendido, otros no tanto, pero ciertamente todos los respeto".

Juan Antonio entiende "que lo más normal es que el mayor porcentaje del presupuesto tiene que ser para el primer equipo. Por lo menos lo más lógico", poniendo el ejemplo del San Fernando, que con el mismo presupuesto que el Xerez DFC dedica el 80% a la primera plantilla y el cuerpo técnico; en el equipo azulino no es así, por lo que el tema de los fichajes está complicado: "Se va a intentar pero la misma idea que tenía yo cuando llegué aquí que este equipo tenía que pagar muchísimo más dinero la tienen los futbolistas: a mí me han llamado muchísimos futbolistas de esta zona que están jugando en Segunda División B lejos de aquí de la zona de Cádiz y estarían dispuestos a venir aquí en un momento determinado porque ellos, cuando se habla de ese presupuesto, piensan que se habla de unos sueldos de a lo mejor de mil euros, pero cuando cuando le explicas un poco cuánto cobra un futbolista aquí, evidentemente se echan atrás. Es una situación que en este equipo es de esta manera y yo tengo que respetarlo, evidentemente".

Comentarios