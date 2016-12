La oposición acusa a Silván de falta de transparencia por no entregar los presupuestos

Clamor contra Antonio Silván desde la oposición del Ayuntamiento por el argumento que ha esgrimido para justificar el que solo haya entregado a Ciudadanos el borrador de los presupuestos. Dice el alcalde que el motivo es la falta de voluntad de colaboración que ha encontrado en el resto de grupos para elaborar las cuentas. Sin embargo la oposición la verdadera razón es que la condición de socios de gobierno en la sombra de los concejales de Ciudadanos. El PSOE considera este gesto una muestra más de la falta de transparencia del equipo de gobierno. José Antonio Díez recuerda al alcalde que entregar el borrador a toda la oposición es su obligación

Por su parte desde León Despierta aseguran que nunca le han dicho al alcalde que no vayan a apoyar los presupuestos. De hecho, recuerda María Hernández, no pueden valorar un documento que no han visto

Una valoración similar a la que realizan desde León En Común. Para Victoria Rodríguez queda claro de una vez que los concejales de Ciudadanos son parte del equipo de gobierno.

Por su parte añaden que el año pasado todos los grupos participaron proponiendo enmiendas y modificaciones a los presupuestos. Por eso Eduardo López Sendino ha recibido "con estupor" las palabras del alcalde.

Comentarios