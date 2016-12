¿Qué hay que hacer con los electrodomésticos averiados?

A estas alturas, todos tenemos claro que el papel y el cartón van en el contenedor azul y el vidrio en el verde. Aunque con alguna duda a la hora de decidir qué tiene cabida y qué no en el contenedor amarillo, poco a poco vamos acostumbrándonos a arrojar en él los envases y plásticos. Sin embargo, hay muchos deshechos con los que todavía no sabemos muy bien que hacer. Por ejemplo ¿cómo nos libramos de la lavadora que ha dejado de funcionar y hemos sustituido una nueva o del móvil que ya no funciona?

El director general de Eduacación Ambiental de la Junta nos da respuesta a esta y otras dudas sobre el reciclado y nos aporta una fotografía del compromiso ambiental de los leoneses con la clasificación de residuos. En el caso de electrodomésticos y aparatos tecnológicos, explica Carmelo Alonso, lo mejor es aprovechar la oportunidad que dan algunos establecmientos de recoger el aparato usado al adquirir uno nuevo. Si no, el lugar adecuado para depositarlo es el punto limpio más cercano.

