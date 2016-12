El PP no descarta apoyar los presupuestos de Campos

El viceportavoz del PP en la diputación de Lugo, Carlos Armesto, ha dejado caer la predisposición de su grupo para apoyar los presupuestos de la diputación de Lugo, gobernada en minoría por el socialista Darío Campos y cuyas líneas maestras presentaba en la comisión de economía del Parlamento de Galicia hace un par de semanas, unas cuentas que superarían los 88 millones de euros.

Así Armesto deslizaba que en el PP “siempre tuvimos sintonía”, para seguidamente poner el acento en que “la principal función del Partido Popular es serle útil a la provincia”.

“Necesitamos altura de miras, tener seriedad porque los ayuntamientos dependen de que la diputación tenga presupuestos. Nosotros siempre vamos a ir en tono constructivo”, ha razonado.

Ya avanza que afrontarán las negociaciones “con ánimo constructivo y con el ánimo de ser útiles a la provincia”.

Armesto ha confirmado que el presidente Darío Campos les ha citado para después de Reyes, para iniciar los primeros contactos de cara a consensuar las cuentas del próximo año 2017.

El viceportavoz popular condiciona el apoyo de los populares en que “se avance en un plan único para ayuntamientos y ese tiene que ser el camino, dejar la excepcionalidad y trabajar de una forma conjunta” por los 67 ayuntamientos de la provincia “sin importar el color político”.

“Tenemos que trabajar de una forma conjunta para todo el mundo y que todos los ayuntamientos a principios de año sepan cuanto van a recibir de esta institución”, concluía.

No sería la primera vez que votan conjuntamente socialistas y populares las cuentas provinciales, en el verano llegaban a un acuerdo con la participación del diputado no adscrito y alcalde de Becerreá para aprobar los presupuestos de 2016 y la única oposición del BNG. El grupo socialista gobierna en minoría con diez diputados, frente a doce del PP, dos del BNG y uno no adscrito.

Comentarios