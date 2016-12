La familia de la menor agredida en Son Roca se querella contra el centro

La familia de la menor agredida por varios compañeros en un colegio de Son Roca el pasado mes de septiembre se ha querellado contra la directora y dos profesoras del centro escolar. En la demanda les acusa de presuntos delitos de coacciones, trato degradante y lesiones y considera responsables civiles a la Conselleria de Educación y al centro escolar.

La defensa de la familia también ha anunciado que prepara una querella por prevaricación contra el conseller de Educación, Martí March, a quien acusan de ocultar información y no haber facilitado todos los datos recogidos en el expediente sobre lo ocurrido en la escuela ese día.

El abogado que defiende a los padres, Marcos García Montes, afirma contra el criterio de la fiscalía que la vía penal es la adecuada para juzgar ese presunto delito de lesiones contra la menor, que fue agredida por varios compañeros, también menores e inimputables, en el patio de colegio.

Afirma que la niña tiene secuelas psicológicas y tuvo que cambiar de centro escolar a raíz del suceso. Por eso, se querellan contra la directora del centro, la subdirectora y la profesora que estaba de guardia en el patio.

La fiscalía archivó el asunto al considerar que no se podían ejecutar acciones contra los niños, todos menores de doce años. La familia de la menor insiste en que la Conselleria no ha actuado y que no se ha molestado en llegar a la verdad sobre el asunto.

Comentarios