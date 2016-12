Héctor Yuste: "Pedimos respeto sobre los temas de nuestra vida privada"

Héctor Yuste, uno de los jugadores importantes de la plantilla siendo uno de los capitanes del Real Mallorca, ha pasado por rueda de prensa tras el entrenamiento de esta mañana.

El jugador cartagenero contestó a las preguntas sobre la fiesta de algunos futbolistas del Mallorca tras la derrota ante el Numancia por 3-1 cuando empezaban sus vacaciones navideñas. Yuste considera complicado este asunto. "Es un tema complicado, es un tema en el que escribir ciertas cosas sale caro para ciertos jugadores, es muy difícil constatar eso. Pedimos un poco de respeto en esos temas porque repercute, trae consecuencias a nivel futbolístico y a nivel personal que superarlas cuesta". El tema no se quedó aquí. En el entrenamiento del día de ayer unos aficionados recriminaros el hecho de irse de fiesta después de una derrota. Héctor Yuste hablaba así del incidente. " Yo entiendo que el aficionado nos juzgue por el rendimiento, es lógico, por otras cosas es complicado. Entrar en la vida personal de cada uno... por lo menos en mi caso me gustaría que me exigieran por cómo entreno y cómo compito. El resto, tengo muy claro lo que tengo que hacer, cuando puedo salir y cuando no".

No se habló únicamente de la fiesta en Soria. Sobre el descanso del equipo en las fiestas navideñas, Yuste considera que ha sido importante. "No cambian los puntos, pero mentalmente hacía falta desconectar, hacer un cambio y espero que las cabezas estén limpias y reseteadas, volvamos con más confianza y las cosas vayan bien".

El central quiso analizar la manera en la que Javier Olaizola ha vuelto de las vacaciones. "Veo a Javier con unas ganas locas de que esto cambie, de darlo todo. Conoce la casa, ha estado en mil circunstancias así. Es un competidor nato. Los jugadores esperamos que con Javier Olaizola y Julián Robles la cosa cambie".

