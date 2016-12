Servicios Sociales gestionará las ayudas para que los más desfavorecidos puedan pagar el recibo del agua

El concejal de Calidad de vida, del Ayuntamiento de Cartagena Francisco Calderón, ha mantenido una reunión con los técnicos municipales para preparar un oficio a la concesionaria del servicio de aguas que hace unos días comunicó al gobierno una reclamación económica por la gestión del fondo social, al que HIDROGEA no ha aportado cantidad alguna según fuentesdel Ayuntamiento. Situación que ha llevado a la concesionaria del servicio de agua a emitir un comunicado en el que textualmente afirmaba que más de 1.900 familias se iban a quedar el próximo año sin las ayudas para pagar el recibo del agua, familias según apuntaba que se habían beneficiado de esta ayuda entre los años 2015 al 2016.

Según Francisco Calderón la concesionaria comunicó hace unos días que consideraba liquidada la anualidad 2014 (correspondiente a la anterior corporación) y no así 2015 y 2016.

Es por ello por lo que Calderón ha preparado una comunicación a HIDROGEA en la que le informa de que desde el 1 de enero de 2017 será el área de gobierno de Calidad de vida, en la que se enmarcan los servicios sociales municipales, la que atienda en el futuro este "fondo social".

El concejal de Calidad de Vida expone que "la situación para el ciudadano no cambia puesto que, seguirá siendo el Ayuntamiento quien atienda a sus ciudadanos como hasta ahora, si bien la concesionaria no se apuntará una labor social que tristemente no atiende".

Francisco Calderón lamenta que "anteriores corporaciones han permitido a HIDROGEA obtener beneficios que no le correspondían y hacer proselitismo con una labor social que no cumple.

"Nosotros al detectar esta disfunción en torno al fondo social le requerimos que manifestara de modo expreso si quiere destinar parte de sus beneficios a esta labor social, siendo su respuesta negativa" según declaraciones de Francisco Calderón.

