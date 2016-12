Peralta aprueba unos presupuestos condicionados por la regla de gasto

Austero y condicionado. Así califica el alcalde de Peralta el presupuesto aprobado para 2017. 5,5 millones de ingresos y 5,2 de gastos. Diferencia a causa a de la regla de gasto fijada por el Gobierno central.

Juan Carlos Castillo, alcalde de la localidad, no lo ve justo: “hemos tenido que restringir el presupuesto en 700 mil euros menos que el año pasado y no se entiende que un ayuntamiento que tiene recursos no pueda destinarlos a mejorar los servicios”

Así el capítulo de inversiones asciende a 582 mil euros sin dejar de lado los servicios esenciales: “hace hincapié en la protección social, en la cultura y sobre todo en los servicios más básicos como la limpieza y el deporte, también inversiones en el polígono industrial y en el colegio”.

Las cuentas salían adelante con el apoyo de UPEI y PSN, y la abstención de UPN.

