De la carretera de El Saler... altra vegada

Torne a dir-ho. Quan les coses es fan sense consultar. De lluny. Quan l'administració governa d'oïda passa el que passa. Resulta que la pacificació del trànsit en la carretera de El Saler acabarà als tribunals. Perquè no hi ha cap informe que justifique unes mesures que tenen una raó de ser lloable i molt "guai" però que com no s'ha fet bé va pel camí d'enquistar-se. Jo insistisc. El camí per protegir el parc natural no passa solament per fotre -sí fotre- a qui no té altre remei que anar en cotxe perquè no té alternativa. El camí demana protegir una platja que cada volta que plou desapareix. El camí passa per un transport públic de qualitat. El camí són aparcaments dissuasoris. Molt ha criticat l'esquerra al PP quan a tirat de polítiques sancionadores per a resoldre determinats problemes i mira tu ara que estan fent.

