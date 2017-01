Más de 300 familias viven en situación muy precaria en Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha hecho público el estudio completo sobre el censo de viviendas precarias en Valencia. Un estudio que elabora la ONG Alana desde hace tiempo pero que no se daba a conocer. La concejala Isa Lozano afirma en la Ser que no entiende por qué motivo los datos de este censo se ocultaban y se muestra partidaria de darlos a conocer aunque eso suponga poner sobre el tapete que el ayuntamiento no alcanza ni a un tercio de las familias censadas. Es más, el objetivo de Lozano es poder llegar a ese tercio y para ello el ayuntamiento ha aumentado el presupuesto.

El censo en cuestión, con datos de 2015, revela que en Valencia hay 424 casas ocupadas y que 306 familias viven en situación absolutamente precaria. Muchas, además, en fábricas abandonadas o en viviendas en estado ruinoso con el consiguiente riesgo. Ha detectado el ayuntamiento que aunque el número de familias se mantiene estable en el tiempo, cada vez esas familias tienen menos miembros, pero aún así estamos hablando de casi 1000 personas, 948 exactamente, de las que 373 son niños.

Hoy, el ayuntamiento tiene recursos para ayudar a unas 80 de esas familias. Isa Lozano quiere en el próximo ejercicio llegar al centenar. Pero no es fácil. Y no lo es, explica, por la ley de supuesta racionalización de la administración que, afirma, solo busca de tapadillo acabar con la administración local. Esa ley pone trabas y obstáculos a la contratación de personal por parte de los ayuntamientos. Sin más personal es muy difícil poder atender a esas familias.

Y no entiende Lozano que no se hayan dado a conocer antes los datos de este estudio, aunque suponga mostrar las vergüenzas. Al fin y al cabo lo que persigue la edil de Compromís es poner coto a este tipo de situaciones que demuestran que la pobreza no está tan lejos de casa.

Lozano alaba el papel de los colegios que acogen a los niños de estas familias. Es, básicamente a través de esos menores, como la administración accede a estas familias (el 65% de ellas españolas) y trata de ayudarlas aunque en ocasiones no lo pongan fácil. También el de las ONG's y organizaciones benéficas que les ayudan.

