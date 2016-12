La Junta Autonómica de Seguridad lanza un mensaje de tranquilidad

Ante las grandes aglomeraciones de público que se esperan en los próximos días la Junta Autonómica de Seguridad ha acordado instalar elementos fijos y móviles que puedan evitar ataques como los de Berlín y Niza.

Lo ha explicado, al término de esa junta que reune a representantes de las tres administraciones (local, autonómica y nacional), el Delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues. Estamos en nivel de alerta cuatro y ante la nueva forma de actuar del terrorismo yihadista toca adaptarse.

También se perimetrarán las grandes fiestas y se evitará la entrada de vidrio o elementos que puedan considerarse peligrosos. En todo caso, Moragues ha insistido en que no hay una amenaza concreta. Que es necesario lanzar un mensaje de tranquilidad. "No hay peligro de atentado inminente. El riesgo cero no existe pero podemos estar moderadamente tranquilos".

En el caso de Valencia capital se reforzará la presencia de la Policía Nacional entre un 30 y un 40%. En el caso del resto de municipios, sobre todo aquellos que vayan a organizar fiestas, son las policías locales quienes determinarán las necesidades de seguridad.

