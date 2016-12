Nidia Arévalo: “El PP no participará en nada del Área Metropolitana hasta que Vigo cumpla”

El Partido Popular ha tomado la decisión de decir no a entrar a formar parte de ningún cargo orgánico del Área Metropolitana de Vigo después de la polémica surgida en la Asamblea constituyente. Un no derivado también de lo que consideran un "incumplimiento flagrante de lo firmado" por el alcalde de Vigo con respecto al transporte metropolitano. Esta decisión conlleva que el PP no formará su grupo metropolitano, como le correspondería, tampoco una vicepresidencia, así como participar en los plenos del Área Metropolitana. Una decisión que, asegura la alcaldesa Nidia Arévalo es firme, rotunda y que solamente podrá cambiar si Vigo entra en el transporte metropolitano.

Un debate encendido y con posturas antagónicas de PP y PSOE que también ha llegado a la Diputación de Pontevedra. En el pleno de este miércoles, Nidia Arévalo, Carlos López Font volvieron a tener un intenso debate dialéctico con acusaciones cruzadas de traición a los ciudadanos. En medio de esta batalla, desde Marea, Xosé Lois Jácome dejó clara la postura de su formación.

