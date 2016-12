"El cantor de tangos" es uno de esos libros "que llegan a tus manos como un premio que no esperabas y que no conocías, pero una vez leído, me siento afortunada de haber dado con esta joya literaria". Es uno de los comentarios que sobre el libro de Tomás Eloy Martínez hace Teresa Ibáñez en el espacio "Libros en el Aire" en SER Ciudad Real.

Teresa reconoce que a ella que le interesa mucho todo lo relacionado con Argentina "esta historia me ha parecido fascinante".

