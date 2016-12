Hernández anuncia que revisarán todos los contratos firmados por Soler

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, se ha comprometido ante los micrófonos de SER Madrid Sur a revisar todos los contratos que Juan Soler firmó en su etapa como regidor de la ciudad. Tras las publicaciones sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato para construir el Teatro Madrid y otras presuntamente realizadas en diferente obras, Hernández dice que realizará una “auditoria expresa de todos los contratos” firmados en tiempo del ex alcalde.

Afirma la regidora que lo que la Policía recoge en el sumario del juzgado indica que Soler“utilizaba presuntamente las instituciones, no para beneficiar a los vecinos, sino a sus propios bolsillos y los de sus amigos”. Además, Hernández subraya la coincidencia de que la empresa constructora del Teatro Madrid y la que remodeló la tercera planta del Ayuntamiento cuando Soler era alcalde, sean la misma.

No cree que todas estas acusaciones sean solo temas meramente administrativos, como afirma el portavoz popular, considera que apunta más a querer saltarse controles y“adjudicar por la puerta de atrás”. No obstante, si Soler dice que no hay nada ilegal, no entiende Hernández, por qué pide que su caso sea investigado por el Supremo, “haciendo uso de su aforamiento”.

