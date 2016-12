Cassá dejará la política si no supera los tres concejales en las elecciones

El portavoz de Ciudadanos en la Casona del Parque, Juan Cassá, deja claro que volverá a presentarse a las primarias de su partido para optar a ser candidato en las elecciones de 2019.

Aspira, asegura a ser alcalde de Málaga, aunque es consciente de que, de tres concejales pasar a coger el bastón de mando, es complicado. Pero tiene una cosa clara, se irá a su casa, si no pasa de los tres concejales que tiene ahora su grupo municipal en caso de encabezar finalmente la lista.

Pero si algo tiene claro ciudadanos, es su intención es seguir apoyando a De la Torre para que gobierne hasta el última día de mandato (salvo que hubiera casos de corrupción). Una decisión de Ciudadanos incluida en el acuerdo de investidura para bloquear por tanto la posibilidad de que el PP use la alcaldía para promocionar a su nuevo delfín.

Sobre las posibles injerencias del Partido Popular para prepararle el terreno al candidato, Cassá hace una advertencia al presidente de esa formación, Elías Bendodo: “Yo me fío del alcalde, no me fío nada del Partido Popular”.

Y acerca del hotel de Moneo, pese a que el viceportavoz de esta formación siempre aseguró que no le gusta el proyecto, Cassá dice ahora que “le encanta” y que si los promotores venden a terceros la propuesta y un nuevo empresario paga la deuda, apoyarán la actuación urbanísticamente.

Del balance de esta legislatura, satisfacción por parte del portavoz de Ciudadanos. Cita las comisiones de investigación como ejemplo de lo que ha supuesto, asegura, su entrada en el ayuntamiento de Málaga, pone el énfasis en el impulso a medidas como la reforestación de los parques periurbanos, el plan especial del Monte Gibralfaro o la “bajada de impuestos” o el sacrificio animal cero.

