Vicente Moreno s’acomiada del Nàstic entre llàgrimes

Matí de llàgrimes i d’emocions a flor de pell al Nou Estadi. En una sala de premsa plena de gom a gom amb jugadors, periodistes i directius. Ningú s’ha volgut perdre la roda de premsa de comiat de Vicente Moreno com entrenador. El tècnic valencià ha posat punt i final a tres anys al cap davant de l’equip.

Escolta la roda de premsa de comiat de Vicente Moreno:

El president del Nàstic, Josep Maria Andreu, visiblement emocionat, ha tret la vessant més personal per desfer-se en elogis cap a Vicente Moreno, deixant-li les portes obertes del club.

“Sempre seràs el meu entrenador. Trobaré a faltar les nostres abraçades i les nostres converses abans i després dels partits. Ha estat un luxe ser el teu amic i el teu president. Segur que amb el teu treball tindràs la sort que et mereixes. Les portes del Nàstic sempre estaran obertes per tu”.

Paraules que ha respost carregades de sentimentalisme un Vicente Moreno amb llàgrimes als ulls:

"Moltes gràcies a tu i a la teva família. Tens una família meravellosa. Ha estat un plaer conèixer-te i compartir aquest temps amb tu. Estic molt agraït”.

Però un dels moments més durs ha estat, les paraules sinceres de Vicente Moreno cap al director esportiu, i sobretot, amic personal, Emilio Viqueira.

“Ets una persona molt important per a mi. T’estic molt agraït per confiar sempre en mi. Ha estat el recolzament més gran que he tingut en el dia a dia. Amb tu al costat, no he estat mai sol”

Un Vicente Moreno, que tal i com ha explicat en roda de premsa, la seva renuncia al càrrec és esportiva i l’ha argumentat com un exercici de responsabilitat.

“No podem obviar que la situació esportiva i la trajectòria de l’equip en els últims cinc partits és la que és. És un exercici de responsabilitat”

Vicente Moreno va arribar al Nàstic el 5 de novembre de 2013, i va classificar a l’equip per al play off d’ascens a Segona Divisió en dues ocasions, aconseguint l’ascens la temporada 2014/15. Ja a la Segona Divisió, l’any passat l’equip va acabar tercer i es va quedar a un pas de pujar a Primera al perdre el play off d’ascens contra l'Osasuna.

D’aquesta manera el tècnic valencià posa punt i final a la seva etapa com a entrenador del Nàstic i ha aconseguit una de les coses més difícils. Sortir per la porta gran i ovacionat per desenes d’aficionats que l’esperaven a la sortida.

Demà dijous l’equip torna a la feina després de les vacances de Nadal i ho farà sota les ordres de Juan Merino. El club ho farà oficial aquesta mateixa tarda i demà serà presentat. Merino estava actualment sense equip, després d’acabar la temporada passada amb el Betis.

El tècnic andalús no és un desconegut per la direcció esportiva. Dóna la casualitat que Juan Merino, Emilio Viqueira i Vicente Moreno ja van treballar junts en la seva anterior etapa al Xerez la temporada 2011/2012. Li espera una feina important a Merino fins a final de temporada per reconduir la situació d’un equip en caiguda lliure i en una greu crisis esportiva.

Recordem que a falta de dos jornades per acabar la primera volta el Nàstic és cuer de Segona Divisió amb 16 punts a 6 de la permanència.

