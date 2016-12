El Principado considera “impensable” aplicar restricciones al tráfico como las de Madrid

Asturias no es Madrid. La Consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, señaló este jueves, preguntada por las restricciones al tráfico en Madrid que suponen que la mitad de las matrículas no puedan circular, que “hoy por hoy es impensable plantear medidas de esta naturaleza en Asturias por la sencilla razón de que el contaminante causante, los óxidos de nitrógeno, tiene unos valores muy por debajo de los límites legales”. Afortunadamente, ha dicho la consejera, en el territorio asturiano no existen problemas en relación con dicho contaminante en ninguna de las estaciones oficiales que definen en el Principado el estado del aire.

Estas manifestaciones las hacía Belén Fernández coincidiendo con la reunión del Observatorio de la Sostenibilidad en la que precisamente se ha evaluado la calidad del aire, que en Asturias se realiza mediante una red de 23 estaciones fijas (1 en el oriente, 1 en el occidente, 6 en la zona de Gijón y 15 en la zona centro). Según la consejera el balance global de la calidad del aire en Asturias es positivo y “la generalidad de los indicadores están mejorando” lo que definió como una noticia satisfactoria.

Sobre la noticia de que el Defensor del Pueblo iniciará actuaciones de oficio en Avilés, además de en otros 13 municipios españoles, para investigar la alta contaminación que hay en la ciudad y las medidas que se toman para atajarla, el ayuntamiento de Avilés de momento guarda silencio y la consejera cree que es “positivo” que quien tiene que velar por los derechos de los ciudadanos se ocupe de calidad del aire.

Por otra parte en el Observatorio de la Sostenibilidad del Principado se presentó el anteproyecto de Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental, que está en fase de información pública y era compromiso del gobierno para esta legislatura. El texto que ya ha sido remitido para consultas a la los ayuntamientos y a 31 organismos y entidades, fija reglas sobre el aire, el agua, los residuos, el ruido o el cambio climático y simplifica los procedimientos ambientales preexistentes.

