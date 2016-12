El 'no' a la independencia gana pero se mantiene el empate técnico

Por segunda encuesta consecutiva, el no a la independencia de Cataluña se impondría en un hipotético referéndum. En este caso el 46,8% de los encuestados votarían no, mientras que el 45,3% se decantaría por el sí. Se trata de un leve incremento respecto a la encuesta del pasado mes de noviembre en el que el sí alcanzaba el 44,9% y el no un 45,1%. En ambos casos, el Centro d’Estudis d’Opinió lo califica de empate técnico.

Uno de los datos interesantes que aporta la encuesta la tenemos en la postura de los votantes de ‘Catalunya sí que es pot’ respecto a su voto en el referéndum. La mayoría de estos votantes, un 57,7%, se decantaría por votar no y el 29,7% votaría sí.

Según la encuesta, en caso de elecciones, Junts pel Sí volvería a ser la fuerza más votada con una estimación del 37,6% de los votos y entre 59 y 61 escaños, de 1 a 3 escaños menos que en las elecciones del 27 -S. Ciudadanos seguiría siendo la segunda fuerza en el Parlament con el 16,9% y entre 22 y 24 escaños, de 1 a 3 menos que en 2015. En tercer lugar se situaría el PSC que, con el 13,8%, conseguiría entre 17 y 18 escaños, 1 ó 2 más que en las últimas elecciones. Catalunya sí que es pot llegaría al 12,2% y entre 14 ó 15 escaños, el PP 11 ó 12 escaños con el 9% y la CUP se quedaría entre 6 y 8 escaños, por debajo de los 10 conseguidos en 2015.

Con estos resultados el independentismo podría sumar entre 65 escaños, en el peor de los casos, y 69, en el mejor. Rozando o en puertas de la mayoría absoluta.

