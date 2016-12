Galparsoro: "Una parte de la ciudadanía seguirá desobedeciendo ante la inacción de los Gobiernos"

El presidente de CEAR Euskadi, Javier Galparsoro, ha reclamado a los Gobiernos europeos, sin excepción, y al Gobierno español, la responsabilidad de acoger a 160.000 personas "por incumplimiento e inacción". En los micrófonos de `La Ventana Euskadi´ asegura que no es de extrañar "que una parte de la ciudadanía siga desobedeciendo, porque llega un momento en que uno se pone en la piel del otro y dice ¿Y tú qué haces?, o ¿Tú qué hubieras hecho?".

Sobre los dos activistas detenidos en Grecia cuando intentaban transportar, el pasado martes, a ocho refugiados desde Grecia a Italia, el vizcaíno Mikel Zuloaga y la navarra Begoña Huarte, y a los que la Fiscalía griega les acusa de "favorecer la inmigración ilegal y de imprudencia grave para la integridad de los refugiados", Javier Galparsoro asegura que se trata de "una iniciativa temida, o esperada, porque no deja de ser un acto de desobediencia civil frente a la desobediencia de los Gobiernos",

Galparsoro recuerda que los Gobiernos europeos se habían comprometido a acoger a un número elevado de personas refugiadas en dos años, y no están cumpliendo con lo prometido. El presidente de CEAR Euskadi se pregunta "eso no es sancionable, no es reprochable".

