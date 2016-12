La Xunta asegura que la renuncia de Pemex no afecta al Puerto Exterior

La Xunta asegura que la renuncia de Pemex a sus inversiones en Punta Langosteira, que incluían la previsión de implantar una terminal, no afecta a la viabilidad del Puerto Exterior. El presidente de Portos de Galicia, Juan José Durán, asegura en respuesta a una pregunta del PSdeG en la comisión de Pesca que el futuro de Langosteira nunca estuvo condicionado a la situación de la petrolera mejicana.

Señala que pemex no comunicó su renuncia de forma oficial y que sigue vigente la solicitud para construir y explotar una terminal para graneles líquidos. No obstante, no se desarrollará, dice, de momento. El diputado socialista Juan Manuel Díaz Villoslada ha dicho que llama la atención que se asegure que no tiene incidencia sobre el plan de viabilidad cuando se preveía que esta compañía supusiese un aumento del 15% de tarifas portuarias y un 20% del total de tráfico.

Comentarios