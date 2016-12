El Dépor recibe una negativa al fichaje de Deulofeu

Gerard Deulofeu era el objetivo número uno para la dirección deportiva. Richard Barral lo quería como su sustituto de Babel. Pero la ambiciosa aspiración se va a quedar en un estéril intento. Los contactos se iniciaron, pero el Everton no quiere dejar salir al canterano del Barcelona. Así se lo hizo saber al Deportivo. Además, el arieta también era pretendido por varios equipos europeos. Tino Fernández quiso dar carpetazo al asunto y confesó que Deulofeu "no va a salir" de su equipo.

El ex azulgrana no está teniendo un buen año a las órdenes de Ronald Koeman en el Everton. Sin apenas presencia en la primera vuelta, desde la Plaza de Pontevedra pensaron en su nombre como recambio ideal para suplir a Ryan Babel. Sin embargo, el Depor se ha encontrado con una negativa contundente desde el Reino Unido.

El Deportivo tendrá que reactivar otras operaciones como las de Luis Alberto o Fede Cartabia. Pero lo que está claro es que el club coruñés no viajará con prisas en esta búsqueda. "No nos vamos a volver locos", explicó Tino Fernández. El Deportivo garantiza al menos una incorporación, para la que es necesario "acertar", mantienen desde el club. El exigente mes de enero que se avecina, con al menos seis partidos en el calendario, dejará al Depor con una plantilla limitada en cuanto a efectivos y con los fichajes con tiempo todavía para adaptarse. Las caras nuevas no estarán, al menos, ante Alavés y Espanyol, partidos de la próxima semana.

