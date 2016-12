Dimas Guardiola se pierde la San Silvestre Eldense

Dimas Guardiola, atleta del Camisetas Económicas Elda, será uno de los grandes ausentes en la 36ª edición de la San Silvestre Eldense. El motivo de su ausencia no será otro que el de su participación en otra San Silvestre, la Vallecana de Madrid.

De este modo, Dimas Guardiola verá cumplido su sueño de participar en la prueba internacional que conectará los diez mil metros del recorrido desde el estadio Santiago Bernabéu y el Vallecas.

Se le echará de menos tanto en la organización como en la participación de la prueba eldense aunque asegura que “no podía dejar pasar esta oportunidad que para un atleta como yo se puede presentar una sola vez en la vida”.

Dimas ya tiene en su poder el dorsal que va impreso en una manga de la camiseta que, obligatoriamente, deben lucir los atletas así como el chip que marcará el tiempo que tarde en hacer la carrera.

Dimas Guardiola en Radio Elda - Cadena SER / Cadena SER

En su visita a los estudios de Radio Elda – Cadena SER para intervenir en el programa “SER Deportivos”, el atleta eldense ha explicado que el proceso para su inscripción “se inició en verano cuando un buen sponsor me ofreció la posibilidad y aunque me pensé pasar la última noche del año en Madrid, en septiembre di el sí y en octubre empecé a recabar las marcas oficiales para que me pudieran incluir en la San Silvestre internacional donde ha que acreditar que se puede hacer en menos de 38 minutos. Joaquín Alcaina y yo mandamos los tiempos de mis diez mil en Albacete y Alcañiz y me han cogido incluyéndome en el cajón de menos de 38 minutos”.

En la recta final del año, Dimas Guardiola reconoce que “ha salido todo mejor de lo previsto sobre todo por haber participado en el Campeonato de España de pista cubierta, una modalidad que no se me daba demasiado bien y he podido participar con una marca aceptable. El reto para el año que viene es igualar ese tiempo y volver a estar ahí”. También se ha referido a su participación en las citas de campo a través celebradas en Alcobendas y Yecla donde “disfruté y sufrí a partes iguales por el frio y la lluvia pero saboreé el verdadero cross”.

También estarán en la San Silvestre Vallecana dos compañeros de equipo de Dimas Guardiola como son Marisa Puche, Ángel Alfonso Quintanilla.

