Louzán: "No me juzgan por lo que hice, sino por quien fui"

El expresidente de la Diputación de Pontevedra y del PP en la provincia, Rafael Louzán, se declara inocente. Niega haber cometido un delito de cohecho por el alquiler de unos bajos comerciales en la zona de Navia (Vigo), supuestamente a un precio mayor del que fijaba el mercado. Después de que el juzgado número 2 de Cambados haya acordado la apertura de juicio oral contra él, su mujer y un concejal del PP, el actual presidente de la Federación Galega de Fútbol dice sentirse víctima de una "persecución sin base".

Louzán considera que la acusación "no se sostiene" y está convencido de la legalidad de su actuación. Es más, dice que "volvería a hacerlo exactamente igual". En su comparecencia ante los medios ha cuestionado los argumentos del fiscal y el cálculo realizado de los precios de los alquileres. Ha insistido en que se trata de un asunto de "carácter privado". El expresidente de la Diputación de Pontevedra asegura que sufre un escarnio público. "Me quieren juzgar no por lo que hice, sino por quien fui", concluye. El objetivo, añade, es ensombrecer un demostrada "capacidad de gestión".

Descarta haber pactado con el concejal popular Severino Reguera, otro de los procesados, el alquiler de los bajos y que existiese una sociedad encubierta. Se pregunta en base a qué el fiscal lo acusa de soborno. Si fuese verdad, añade, habría recompensado a Reguera con algún cargo en la Diputación.

También ha criticado "las formas" de la justicia, puesto que los medios se enteraron antes que él de la apertura de juicio oral. Asegura que no ha recibido notificación judicial alguna.

