No s'instal·laran més desfibril·ladors fixos

El 80% de vides salvades amb els desfibril·ladors que hi ha repartits per la demarcació s’ha fet gràcies als desfibril·ladors mòbils, els que porten els cossos d’emergència. Veient això diu el Dipsalut que no se n'instal·laran més de fixos en espais públics si no està molt justificat.

Les dades demostren que dels 762 desfibril·ladors que hi ha repartits per tots els municipis els que més vides han salvat són els 220 aparells que porten tots els vehicles de Mossos, policies local i cossos de protecció civil.

El motiu, segons els tècnics, és que davant d'una aturada cardíaca la gent "prefereix trucar al 112 que fer servir el desfibril·lador fix que tenen més aprop" dins d'una columna en un espai públic. Un altre motiu, segons explica el responsable de promoció de la salut del Dipsalut, Pau Batlle, és que els aparells mòbils són més útils perquè, en molts casos, arriben abans al lloc de l'incident.

Per això, segons Batlle ara cal ampliar la xarxa de desfibril·ladors mòbils, posar-ne a tots els cotxes de cossos d'emergència, i la xarxa de fixes no s'ha d'ampliar si "no està molt justificat":

32 VIDES RESCATADES

Des del 2011 els desfibril·ladors han salvat la vida a 32 persones. L'objectiu d'aquests aparells és reduir un 30% la mortalitat per aturada cardíaca.

Dels 762 desfibril·ladors instal·lats, n'hi ha 501 col·locats dins de columnes de color taronja en places, carrers i façanes d'equipaments de tots els municipis de la demarcació. A banda d'aquests, i dels 221 que tenen els cossos d'emergència, n'hi ha 40 més que el Dipsalut cedeix de manera puntual per fer activitats de risc o per esdeveniments que concentren moltes persones.

