Només 7 dones pescadores

A les comarques de Girona només hi ha 7 dones pescadores i representen un 0'9%, segons es desprèn de l'últim informe de la Generalitat sobre el món rural i marítim. En canvi, la seva presència en càrrecs a les confraries és més alta tot i que no tenen vot.

A les comarques de Girona hi ha 11 confraries, 780 pescadors censats i d'aquests, només 7 són dones. Només hi ha dones pescadores en 4 ports. A la resta, la seva presència és invisible i generalment fan feina de suport en terra. En canvi, hi ha 4 dones que ocupen el càrrec de secretària a la confraria. La responsable de polítiques transversals i d'igualtat del departament d'agricultura, Brigida Lorenzo, destaca que “és una feina de responsabilitat però sense dret a vot”. Lorenzo diu que la pesca és, de llarg, “el camp del sector primari en el que la presència de la dona és més minoritària”.

De les 7 dones pescadores que hi ha censades a les comarques de Girona, n'hi ha dues a Roses, Palamós i Sant Feliu de Guíxols i una a l'Escala. A tot Catalunya també són molt poques, 33, d'un total de gairebé 2.500 pescadors.

