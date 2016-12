Conquista Marte desde tu móvil con este juego granadino

Let's go to Mars es un videojuego de aventuras sobre exploración marciana que ya está disponible con descarga gratuita para teléfonos y tablets Android e IOS, y en su versión para PC.

La nueva aplicación es una iniciativa del proyecto UPWARDS (Understanding Planet Mars With Advanced Remote-sensing Datasets and Synergistic Studies) coordinado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y desarrollada por su Área de Cultura Científica en colaboración con las empresas Wild Sphere y Laniakea Management & Communication, y ha contado con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

En esta aventura científica y de exploración espacial, el jugador tendrá la responsabilidad de construir el primer módulo habitacional para la inminente llegada de la primera gran colonia humana a Marte. Para conseguir el objetivo, tendrá que fabricar un rover –Perci- que le ayudará a recoger muestras marcianas; construir un vehículo para moverse por el planeta explorando diferentes zonas y enfrentarse a los muchos peligros de un planeta que es más activo de lo que pensamos.

A medida que el juego avanza, se irá construyendo la Martekipedia, una enciclopedia con datos sobre Marte que el jugador podrá consultar para resolver incógnitas a lo largo de la partida y con las que podrá conseguir comida, agua y oxígeno para sobrevivir en el árido escenario marciano.

"Let's go to Mars recoge algunos de los enigmas aún sin resolver sobre Marte y que estamos investigando ahora mismo en el proyecto UPWARDS. Queremos dar a conocer nuestro trabajo sobre Marte a la sociedad y creemos que con esta app lo hacemos de una manera diferente y divertida, con algunas sorpresas y licencias, ya que no debemos olvidar que es un videojuego", destaca Miguel Ángel López-Valverde, coordinador del proyecto UPWARDS.

Sobre UPWARDS

UPWARDS se enmarca dentro de Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación más ambicioso de la Unión Europea, que apuesta por una producción científica de excelencia, el liderazgo industrial y la resolución de retos sociales.

UPWARDS es un proyecto de vanguardia que, mediante la cooperación de grupos de excelencia, conformará una imagen integral de Marte, examinando desde el subsuelo hasta el escape al espacio.

El desarrollo de nuevas herramientas y su aplicación para el estudio de datos existentes pretende resolver grandes incógnitas sobre el planeta rojo, entre las que podemos destacar el ciclo global del agua, el intercambio de metano y otros gases entre atmósfera e interior de Marte, el comportamiento de las tormentas de polvo y la naturaleza del subsuelo marciano. Además, miembros de UPWARDS participan en la misión europea ExoMars 2016-2018, desarrollando nuevas herramientas de análisis que ayudarán a crear un contexto científico de referencia para futuras misiones a Marte.

El consorcio UPWARDS está compuesto por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, España); The Open University (OU, Reino Unido); Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB, Bélgica); Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Francia); Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF, Italia); Koninklijke Sterrenwacht van Belgie (ORB, Bélgica) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM, España).

