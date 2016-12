Constituyen la comisión que evaluará el estado de la Cámara

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Comercio e Industria de Jaén se ha constitutido este miércoles cumpliendo de esta manera la orden que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado jueves, 22 de diciembre. Sus miembros tienen un plazo de tres meses para redacar un informe en el que se aclare la situación de la entidad y se propongan medidas para solucionar los problemas.

La subdirectora de la Dirección General de Comercio, María José López, es la presidenta del nuevo organismo que se completa con 10 vocalías de las que dos corresponden a los expertos Sergio Berrios y Rafael Peralta. El resto de miembros son representantes de diferentes entidades regionales como la delegación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y el Consejo Andaluz de Cámaras de Cuentas, entre otras.

Esta comisión se ha creado después de que la directiva de la Cámara de Comercio de Jaén dimitiese en bloque el 26 de octubre al no aprobar las cuentas de liquidación de los presupuestos comprendidos entre los meses de julio de 2014 y septiembre de 2016. No salieron adelante ya que no tenían el informe de auditoría necesario y tampoco había dinero para encargarlo.

Las dificultades y los problemas económicos de la Cámara han sido constantes a lo largo de los dos últimos dos años desde la dimisión de que su máximo responsable, Luis Carlos García. De hecho, el siete de septiembre, el expresidente, Luis Carlos García, fue detenido en una operación en la que también fueron arrestadas otras seis personas. El motivo de esta operación fueron presuntas irregularidades cometidas entre marzo de 2010 y marzo de 2014.

Moción de apoyo

Los tres grupos políticos representados en la Diputación de Jaén, PSOE, PP e IU, han aprobado en el pleno de este jueves una declaración institucional a favor de la Cámara de Comercio de Jaén. En la propuesta se puede leer que "reafirmarmos la necesidad de que este ente de derecho público siga existiendo con carácter provincial".

Además, piden a la Junta una solución inmediata para la Cámara de Comercio "bien manteniendo la entidad cameral" o creando una nueva. También muestran su apoyo a los empleados de la Cámara que siguen trabajando a pesar del vacío de poder.

