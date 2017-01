Balance 2016 en el Ayuntamiento de Jódar

A lo largo de la mañana han ido pasado, ante nuestros micrófonos, todos los portavoces, de los cinco grupos políticos con representación en el pleno municipal.

El primero de ellos ha sido el portavoz del PP, Juan Ruiz, que considera que el PSOE “ésta haciendo una política prepotente, para los suyos … me gusta que la gente ya este percibiendo ese tipo de cosas, que hace unos años no lo percibían, las obras se están alargando en el tiempo, incluso mucho más que antes … la calle Almansa hace dos meses que aparentemente ésta terminada, pero no lo ésta, hay fachadas y entradas a cocheras que tienen varios centímetros de separación con el firme de la calzada de alquitrán”.

A continuación, visitaba nuestros estudios el portavoz del Grupo Andalucista, Juan López, señala que su participación en los distintos órganos municipales “como positiva, puesto que ponen sus ideas e incluso se debaten las mociones que ellos han planteado, siendo aceptada alguna de ellas”, aunque matizaba que desde su grupo reclaman una participación aún mayor.

Desde el grupo municipal de Ganemos su portavoz, Antonio Sánchez, se hace un balance negativo “un año para olvidar, entre otras cosas porque tenemos a un compañero, Andrés Bódalo, en la cárcel… en otro aspectos, no estamos muy contentos con las intervenciones en los plenos, porque consideramos se nos coarta la libertad, no se nos deja turno de réplica, no se han llevado a cabo los compromisos políticos del Partido Socialista en la campaña electoral, como la residencia de ancianos, en viviendas sociales, a materia agro-industrial, las pistas de atletismo…”. También mantenía la denuncia de falta de información.

También hemos contado con la presencia de la Coordinadora Local y portavoz de Izquierda Unida, Juana Cazorla, que en primer lugar destacaba que desde su grupo “hemos intentado hacer una oposición constructiva… desde la oposición tenemos que estar para fiscalizar y para que se cumplan las promesas del equipo de gobierno. Hay cosas que no se han resuelto, como la residencia de ancianos, no se dan explicaciones de la gestión del agua… los jóvenes, a pesar de que se ha puesto en marcha la Casa de la Juventud, pero los jóvenes no tienen el ocio programado, no se ésta aprovechando bien la Casa de la Juventud, desde IU lo hubiésemos gestionado de otra manera, no se ha puesto ni un ladrillo en materia de vivienda … la gestión del dinero público no es transparente, a pesar de que se nos dan los presupuestos, prácticamente no se ha hecho nada".

Por su parte el alcalde, José Luis Hidalgo, destaca la buena marcha de las obras municipales, a pesar de las dificultades de tener que acometerlas con fondos del PFEA, se ha conseguido saldar, a fecha del próximo 31 de diciembre, la deuda con la Seguridad Social y la proposición, en el Congreso de los Diputados, para la dignificación de los trabajadores del campo, tema este en el que se va a seguir trabajando durante 2017, para conseguir los apoyos necesarios para que se puede aprobar, además de acometerse proyectos emblemáticos como el de la ‘Pista de Atletismo y campo de futbol de césped natural’, la rehabilitación integral de la Plaza de España y el vivero de empresas, para tratar de ofrecer una salida empresarial a los jóvenes de la ciudad.

También explicaba, Hidalgo, el porqué de la no aprobación de los presupuestos municipales para 2017 “ya los tenemos terminados, solo pendientes de una autorización del Ministerio de Hacienda para poder suscribir un préstamo para hacer frente a las indemnizaciones de sentencias firmes, por gestiones de anteriores equipos de gobierno, por un importe superior al millón trescientos mil euros”.

Ademas a todos los representantes le hemos preguntado por las lineas de trabajo y las prioridades, sobre la que trabajar en 2017 y los mensajes de felicitación con motivo de estas fiestas.

