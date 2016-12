La Palomera pide el conservatorio a los Reyes Magos

La Asociación de La Palomera ha redactado una carta a los Reyes Magos a modo de listado reivindicativo para el barrio. La instalación de un conservatorio en la parcela es una de las peticiones que urgen los vecinos, para dar cumplimiento al compromiso adquirido en un principio por la Junta de Castilla y León. Para ello, la asociación demanda el interés del Rey Baltasar “para que nos ayude a convencer al alcalde y al consejero de Cultura.

CARTA DE LA A. VV. PALOMERA-QUINTANILLA A SS. MM. DE ORIENTE

QUERIDOS REYES MAGOS:

La Asociación de vecinos de la Palomera este año que ya acaba ha sido muy buena, de verdad que hemos hecho nuestros deberes, hemos organizado las fiestas del barrio, la fiesta del Magosto y hemos ayudado a la Asociación Perruna y a los comerciantes de la Torre para que hicieran las suyas, hemos inundado el registro municipal con escritos de peticiones, unas respondiendo a sus preguntas sobre bancos, calles o aceras, en mal estado, otras por iniciativa propia para pedir que se adecentaran parcelas con maleza o desperdicios, o con peligros para los viandantes, y lo cierto es que no hemos tenido ningún éxito. Por eso tenemos que recurrir a vosotros a ver si podéis convencer a nuestras autoridades municipales de la absoluta necesidad de nuestras demandas que como veris no son muchas y son muy razonables.

A su majestad Baltasar, el más querido de casi todos los niños, le pedimos que nos ayude a convencer al Sr. Alcalde de que lo mejor que puede hacer por la cultura de la ciudad y del barrio es exigirle al Consejero de Cultura de la J. de C. y L. (otro leones en Valladolid, como fue él) que apruebe la construcción de un nuevo edificio para el Conservatorio Provincial de Música, en la parcela cedida en su día, hace casi 10 años, aquí en nuestro barrio, frente al Centro de Salud de Palomera.

Que lo empiece cuanto antes y con el presupuesto que tenga, aunque haya que pedir año a año una dotación para que se acabe, solo así será realidad algún día. Naturalmente no pedimos un centro que sirva solo a los alumnos y profesores, que sin duda lo necesitan, sino que además sea un centro abierto a los ciudadanos, para que podamos utilizar su biblioteca (la que teníamos en el barrio nos la cerraron en el mandato anterior) podamos escuchar conciertos o celebrar reuniones en su salón de actos, puedan ensayar los coros o artistas del barrio, etc. Es decir que sea un AUTENTICO CENTRO CÍVICO DEL DISTRITO 24007 del que carecemos, mientras nuestros vecinos del distrito 008 y 009 cuentan con 3 en cada uno, y que sin la financiación de la Junta quizás no tengamos nunca.

A su majestad Gaspar le pedimos que nos ayude con el Concejal de Obras y Medioambiente, para que además del trabajo de mantenimiento de las zonas verdes que vienen realizando como es su obligación cotidiana, se comprometa a renovar cada año de mandato (4) uno de los parques, que tienen ya más de 12 años. Nos da igual que empiecen por el de la Plaza de las Cofradías, o por el más antiguo entre las Calles Los Robles y Felipe Sánchez, por el de la Tolerancia o por el de la torre, pero que ya no pierdan más tiempo, porque llevan ya casi 2 años y no han mejorado ninguno de los que les hemos pedido.

Por último a su majestad Melchor le pedimos las cosas concretas de urbanismo que vemos más urgentes y necesarias, como que el ayuntamiento no se escude en que las parcelas 25 a 28 de la C/ los Osorios son particulares y obligue a sus propietarios a acabar con la insalubridad y el peligro de estas viviendas antiguas para los viandantes. ¿Porque no se promueve el cumplimiento del P. G. de Ordenación Urbana que prevé una conexión vial con la C/ Padre Getino? Pero es que hay más casas viejas con peligro en los Osorios y en Fernando I más parcelas municipales sin urbanizar, la otra mitad del canal de desagüe de las presas sin soterrar, en fin que te queda mucho trabajo Sr. Melchor.

Os prometemos Majestades que nosotros seguiremos haciendo nuestra labor de solicitar al Ayuntamiento todo lo que nos pidan nuestros vecinos, de tratar de mejorar la convivencia entre los vecinos con fiestas saludables y entretenidas, con debates, con deporte, con cultura… pero echarnos una mano a ver si se enteran las autoridades de que la PALOMERA TAMBIEN EXISTE.



