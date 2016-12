Tornen a entrar al pàrquing de la comissaria dels Mossos a Lleida per robar una bicicleta. En aquest cas, a diferència del passat a principis de desembre, ha quedat en un intent, i, els agents sí que han pogut detenir el delinqüent que pretenia endur-se la bicicleta d'un caporal, de l'interior de l'aparcament vigilat, segons avança SER CATALUNYA



Avui a les 5 de la matinada una persona ha saltat la tanca de la part posterior del pàrquing exterior la comissaria dels Mossos a Lleida. En aquest cas, l'agent que situat a l'entrada de la comissaria ha vist alguna cosa estranya i n'ha donat l'avís als companys. En anar a l'aparcament dos agents dels Mossos han detingut un home que pretenia emportar-se una bicicleta, i que l'han enganxat 'infraganti'

Sembla que la història es volia repetir, per què el passat 12 de desembre, pels vols de la tarda, dos individus se'n van endur d'aquest aparcament una bicicleta. En aquell cas, el furt va passar desapercebut, tot i que hi ha càmeres de vigilància en aquest pàrquing exterior de la comissaria que té una barrera, està envoltat per una tanca perimetral d'uns dos metres d'alçada i limita amb l'edifici policial.

Ara, els Mossos estan esbrinant si l'individu detingut aquesta matinada és un dels dos que va aconseguir robar la bici, el passat 12 de desembre, també a l'interior del pàrquing. Se li podria imputar un delicte de robatori amb força, a l'haver accedit al pàrquing forçant o saltant per la tanca.

