El jutge fixa una fiança de 1,2 milions d'euros pels pares de Nadia pel presumpte frau comés

El titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell, que intrueix el cas Nadia, ha fixat una fiança de 1.224.968,19 € per a els pares de la menor, per fer front al possible frau comés.

És una fiança -que ha de ser coberta de forma solidària per tots dos investigats, a l'entendre "que la seva participació ho va ser en el mateix grau"- com a responsables civils, en proporció al volum econòmic del presumpte frau que haurien fet. Si no poden fer front a aquesta xifra de diners, la Justícia procedirà a embargar-los hi els béns, que encara està detallant. És una mesura per poder assegurar que els possibles perjudicats puguin reclamar per danys i perjudicis. I què segons l'auto judicial "ha estat constan la recepció tant de reclamacions civiles com penales" des de que els pares van ser detinguts.

RÀDIO LLEIDA

Recordem que el jutge investiga als pares per un presumpte delicte d’estafa en els donatius recaptats per al tractament mèdic de la seva filla, de 11 anys, d'una malaltia rara -tricotiodistròfia- i que no van destinar a aquesta finalitat. Segons la investigació, Fernando Blanco i Marga Garau havien recaptat 918.000 euros en donatius, que en realitat dedicaven a finançar un ritme de vida de luxe. D'aquesta quantitat, se n'haurien gastat prop de 600.000,



“Cada cop son més els indicis que apunten a la participació dels investigats” en aquest fets així que va avançant la investigació. Per exemple destaca la declaració d’un testimoni que va realitzar una sèrie d’obres a la botiga de vins de Fernando Blanco, assegurant que aquest li va exigir per abonar els treballs que la factura la fes a nom de l’Associació Nadia Nerea; i, que hi ha “certificacions de donacions” a favor de l’associació firmades per la mare i datades a Mallorca.

El Jutge també ha desestimat el recurs que va presentar l'advocat en contra de la presó preventiva de Fernando Blanco, pels mateixos motius que la va ordenar: per la destrucció de proves i pel risc de fuga. I també ha desestimat el recurs per tornar la tutela de Nadia a la seva mare, en llibertat amb càrrecs. L'última paraula, sobre aquests recursos, però encara els ha de tenir l'Audiència de Lleida.

