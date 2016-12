Lara Méndez dice que no hay denuncias sobre un ataque vandálico a la Muralla

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha indicado hoy que ningún cuerpo de seguridad con presencia en la capital lucense ha recibido ninguna denuncia o comunicación de los destrozos registrados en las inmediaciones de la Muralla Romana.

En la madrugada del miércoles, alguien arrojó varias piedras de gran tamaño desde el adarve de la Muralla en la zona del cubo ubicado en el entorno del edificio multiusos de la Xunta de Galicia. Algunas de las piedras quedaron dañadas al quedarse clavadas en el césped que rodea la Muralla.

La regidora explicó que la Policía Local está preparando un estudio sobre este ataque vandálico, del que se dará parte a todas las administraciones competentes, entre ellas, la Subdelegación del Gobierno.

"No se sabe nada, desde la Policía se ha hecho un estudio, pero no hubo ninguna llamada para denunciar los actos, por eso nos enteramos, como toda la ciudadanía, cuando se pasó por allí y se visualizó que había piedras en el entorno de la Muralla. No hubo ninguna denuncia ni comunicación", advirtió la alcaldesa de Lugo.

Comentarios