"Desmiento tajantemente que vaya a convocar elecciones anticipadas en 2017"

La Cadena SER en Madrid estrena 2017 con el análisis del nuevo año, a través del diagnóstico que hace Cristina Cifuentes. La Presidenta madrileña asume que 2016 fue “un año muy difícil”, pero es “optimista” ante los que nos depara el nuevo año: “2017 va a ser un gran año, y estoy convencida de que los nuevos presupuestos nos ayudarán a lograrlo”. Su Gobierno se ha visto obligado a prorrogar los presupuestos de 2016, pero Cristina Cifuentes no teme que los madrileños se vayan a quedar sin los nuevos presupuestos, “ya estamos trabajando en el proyecto de presupuestos de 2017, esperamos tenerlos listos a finales de enero, y con un poco de suerte, confiamos en que estén aprobados en el primer trimestre del año”.

Cifuentes apela a la suerte, perno necesita algo más que suerte, necesita que la diputada Elena González-Moñux – de baja médica por depresión, tras denunciar a Enrique Ossorio de maltrato laboral- acuda a votar a ese pleno, algo que no parece viable, teniendo en cuenta que lleva si pisar la Asamblea de Madrid desde el mes de octubre. “No he hablado con ella”, reconoce Cifuentes, que además contempla que sus presupuestos no salgan por la ausencia de esta diputada – su voto es clave porque sin ese voto, el PP junto a Ciudadanos empatarían a votos con el bloque contrario de PSOE y Podemos, y los presupuestos no saldrían-. “Si no salen, no saldrán”, confiesa Cifuentes a la SER, “yo lo que no voy a hacer es condicionar una votación de presupuestos a que esta persona vaya a votar o no”.

Ese escenario anticipa lo que no ocurrirá, Cifuentes no está dispuesta a convocar elecciones anticipadas. “A mí no se me pasa ni por la imaginación convocar elecciones, lo desmiento tajantemente”, reconoce Cifuentes, aunque solo lo haría si “fuera materialmente imposible gobernar”, pero eso “hasta ahora no ha ocurrido, y no va a ocurrir”. Tampoco si hubiese más casos de corrupción entre sus filas, por ejemplo, en el caso de Juan Soler. Por primera vez la policía le acusa de haber amañado contratos durante su etapa como alcalde de Getafe. Para Cifuentes eso no es suficiente para obligarle a dimitir: “Estoy convencida de que si a Juan Soler le abren una investigación formal por corrupción, el renunciaría a su escaño, pero de momento, no hay tal investigación formal”.

¿Se presentará Cifuentes al Congreso Regional para presidir su partido? Ese sigue siendo uno de sus secretos mejor guardados, pero todo apunta a que lo hará, al menos, no descarta que lo vaya a hacer, es más da alguna pista: “Yo creo que la bicefalia no es bueno que exista. Creo que en ese momento, la bicefalia puede provocar distorsiones”, ese argumento es el que Cifuentes pone en su balanza de puntos a favor, “es lo que me inclina a pensar que sería bueno que yo me presentara al Congreso”. La Presidenta regional también avanza que si da ese paso “dimitiré del cargo de presidenta de la gestora”, según dice, “para ser lo más neutral posible”.

Con la mirada puesta al futuro más inmediato, Cristina Cifuentes también adelanta que no tiene previsto algún cambio entre sus consejeros, “no me lo planteo”.

