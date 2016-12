El Palma Air Europa indignado con la decisión de la FEB

El Palma Air Europa se indigna con la resolución que ha dado la Federación Española de Baloncesto (FEB) acerca de la protesta que realizó el conjunto mallorquín después de su partido ante el Oviedo, alegando que Agustí Sans, jugador de los asturianos, ya había disputado la la decimoquinta jornada de LEB Oro con su anterior equipo, el Força Lleida, en un partido adelantado. La FEB da la razón al Oviedo Baloncesto, alegando que el equipo asturiano tenía autorización para que jugase Sans con su nuevo equipo.

Esta decisión no ha contentado al Palma Air Europa que mediante un comunicado y una rueda de prensa, ha defendido que no está conforme con el fallo dictado por la FEB y que recurrirá en todos los lugares posibles hasta que se le dé la razón .

Tanto Guillermo Boscano, presidente del Palma, como Xavi Sastre, entrenador, se han mostrado bastante sorprendidos por la resolución de la FEB y han mostrado su indignación. El presidente habla así de la resolución. "Nunca hemos puesto en duda que el jugador tuviese autorización, lo único que decimos es que para la jornada en la que se disputo el partido, no era legal. Fallan en una cosa que no hemos denunciado. Nosotros denunciamos que este jugador ha disputado una jornada que no podía disputar ya que la había jugado anteriormente con otro equipo. Ya sabemos que tenía autorización, no hemos denunciado eso".

Guillermo Boscano afirma que no acepta lo dicho por la FEB y que recurrirán hasta el final. "Si el Comité de Apelación no nos da la razón, recurriremos hasta el final, estoy convencido de tener la razón". El presidente analiza lo que provoca esta resolución. "Con este fallo lo que dan a pie es a que un jugador haya jugado una misma jornada con dos fichas legales. Esto está en el reglamento, un jugador sólo puede tener una ficha legal y en este caso el jugador aparece con dos fichas legales en la misma jornada".

El entrenador, Xavi Sastre, también quiso opinar sobre este hecho. "La verdad es que estoy indignado. Parece que se ríen de nosotros. No me cuadran muchas cosas. Estoy convencido de que el Oviedo sabía que hacía una cosa mal hecha. Esto se tiene que acabar, nos han tocado la llaga y creo que el club está actuando como toca, hay que llegar hasta el final".

Con toda esta polémica el Palma Air Europa tiene mañana partido de LEB Oro. Visita el pabellón del Tau Castellón a las 20:30 de la noche.

