Los vecinos se quejan por la eliminación de 50 aparcamientos junto a ‘Los Tres Pasos’

Nueva polémica por las obras que se están acometiendo en el paso a nivel de "Los Tres Pasos". Según ha sabido Radio Palencia, vecinos que viven en las proximidades han elevado su queja al Ayuntamiento porque se ha cortado el acceso a un solar que era utilizado como aparcamiento. Según expresan los vecinos en su queja, han desaparecido en torno a 50 aparcamientos.

El escrito que se eleva al Ayuntamiento ha sido colocado en alguna de las comunidades de vecinos de la zona. Se recuerda que el solar que se ha cortado es muy utilizado para aparcar los coches por parte de las visitas a las residencias de ancianos que hay en esa parte del barrio de San Antonio, personal vinculado a los colegios cercanos y participantes de las competiciones deportivas del Pabellón Municipal de Deportes, piscinas y carreras multitudinarias como la próxima San Silvestre.

Según los vecinos, al desaparecer los 50 aparcamientos, se colapsan las calles y avenidas colindantes; con el consiguiente perjuicio para vecinos y comerciantes del barrio. Según expresan en el escrito, disminuyen también las posibilidades de vigilancia y actuación policial. Los vecinos recuerdan que Existe aún posibilidad de modificar el trazado que se está acometiendo. De hecho, piden "que se habiliten tramos de acceso y salida al solar que se venía utilizando como aparcamiento" y que se mantenga la calidad de la vigilancia policial en la zona.

La respuesta del Ayuntamiento de Palencia no se ha hecho esperar. Recuerdan que el terreno no es municipal, que pertenece a ADIF. Se afirma que se está trabajando de forma conjunta con el administrador ferroviario para "dar utilidad al solar como actuación complementaria a la pasarela". Se matiza además que es una zona en obras y que, por seguridad, hay que guardar un perímetro en el entorno de las mismas. Recuerdan que, de cualquier forma, no es una zona de aparcamiento.

Comentarios