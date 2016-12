Porfi Fisac: "Mi objetivo es entrar en los play-offs"

Tras unos días de parón navideo, mañana viernes el Gasca será testigo del último partido de la primera vuelta de la temporada, con el que cerrará a su vez el año 2016. A partir de las 21.00h el RETAbet.es GBC se medirá al Marín Peixegalego dirigido por Javier Llorente, que cuenta con un plantilla equilibrada que no está teniendo mucha fortuna esta temporada al haber logrado 3 victorias en 16 jornadas, lo que le ha colocado en penúltima posicin de la clasificacón.

Los de Porfi Fisac saben que no hay que relajarse en esta liga y no han dejado de trabajar toda la semana para cerrar esta primera ronda lo más arriba posible. En cuarto lugar, empatados con dos equipos más y a una victoria del primero, el RETAbet.es GBC tiene ante s un importante reto al que hará frente con el apoyo de su afición.

Esta mñana ha comparecido en rueda de prensa su entrenador Porfi Fisac.

Último partido del año 2016: "Es uno de esos partidos que demuestra esa igualdad en la liga. El Marín es un equipo que no ha tenido mucha fortuna en sus resultados, pero con un cinco titular muy parecido al nuestro, con el base Jose Simeon, dos aleros anotadores como Andrés Miso y el americano Deksen, con Javi Mugica y Cabanas y Jackon Clain, por dentro. Aquí no hay prioridades, nik favoritos, va a a ser un partido duro y dificil con mucho respecto al rival y a su entrenador Javier Llorente. Pido el apoyo del público para que nos ayude a conseguir una nueva victoria, que en esta liga nadie regala nada"

Acabar bien la primera vuelta: "Para nostros acabar la primera vuelta, solo con cinco derrotas, sería estupendo. Me voy a mi casa con el mejor regala de l Olentzero. No pienso para nada en la Copa, ya no es nuestro objetivo, hay unas mínimas posibilidades, pero mi objeto es ir a saco, entrar en los play-off entre los nueve primeros clasficados. La segunda vuelta todo cambia, vamos a casa de los equipos territorio top, con comprimisos obligatorias ded ganar en casa. En esta segunda vuelta, todo el mundo sabe de qué va esto. Nostros queremos seguir arriba". Mejorar fuera de casa: "Fuera de casa, necesitamos que los "cinco magníficos " de nuestro quinteto titular, jueguen al mejor nivel para ganar. Si no estaremos fastidiados. Si uno de ellos baja un poco, necestiaríamos de otros jugadores como Oroz, lasa, Simeonov, pero no tenemos que bajar nuestro nivel. En casa somo un equipo de ocho jugadores, con otro carácter diferente".

Claves para ganar al Marín. " A nostros nos interesa jugar a nuestro nivel en casa, con solidez y libertad, desparpajo para afrontar tiros descontrolados. El grado de meter o fallar nos dará la posiblidad de ganar el partido, pero nuestro consistencia y trabajo es la base de nuestras victorias."

