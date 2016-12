Agné no quiere jugadores que se sientan titulares

"Estoy contento pero no satisfecho porque soy muy exigente y creo que podemos hacerlo mejor". Así ha comenzado la rueda de prensa Raúl Agné, haciendo autocrítica y haciendo balance sobre lo vivido en el club desde su llegada. No obstante, el técnico ha afirmado que está "contento porque en estos últimos 8 partidos somos equipo de Playoff y eso me produce satisfacción".

En cuanto a la recuperación de la plantilla, ahora que ya dispone de todos los futbolistas a excepción de Wilk, el entrenador ha querido ser contundente, explicando que lo que quiere es que "nadie se sienta titular, porque eso me va a permitir encontrar un once".

Veremos entonces si, además, el mercado de invierno trae algún jugador que les ponga las cosas más difíciles al resto. Por el momento, Agné no quiere desvelar nada, pero si ha afirmado que "antes de irme de vacaciones me reuní con la dirección deportiva para reflexionar y analizar, pero yo no voy a hablar de jugadores que no están, porque para eso los clubs y las empresas tienen departamentos con sus obligaciones, y esta no es mi obligación".

La plantilla retoma mañana el trabajo con doble sesión. El primer entrenamiento está previsto a las 10:00 horas en la ciudad deportiva.

Comentarios