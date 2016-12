Los Reyes Magos podrían venir este año en carroza

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente podrían recorrer la capital grancanaria en un medio alternativo al tradicional camello.

El porqué reside en el accidente que ha sufrido recientemente el camellero y el especial carácter de los animales que impide que otro se haga cargo de ellos durante la cabalgata del 5 de enero por Las Palmas de Gran Canaria. Ya en el recorrido del pasado año, uno de los camellos se mostró reticente a desfilar y otro, sobre el que iba subido el rey Gaspar, se asustó debido al tumulto.

Por ello, el Ayuntamiento capitalino se está planteando que los Reyes Magos, después de su llegada al muelle de Santa Catalina desde Oriente, realicen la cabalgata sobre carrozas. El alcalde, Augusto Hidalgo, desvincula esta decisión de criterios animalistas ya que varios grupos sostienen que los camellos sufren en estos recorridos y en los traslados hasta la isla, puesto que vienen desde Lanzarote.

"El actual camellero tiene otro cuidador, pero no se fía porque no tiene toda la experiencia necesaria y los animales no se sienten tranquilos", ha afirmado Hidalgo. A esto se le añade "los problemas de seguridad" que podrían ocasionar que los camellos se desbocaran por enfrentarse a un gran alboroto de gente y por acudir sin su cuidador habitual.

"Se ponen nerviosos con mucha gente y sin él (camellero) es imposible que puedan salir en condiciones de seguridad", recalca el alcalde. Aún así están buscando alternativas para traer los camellos desde otras islas, pero de no conseguirse "irán en unas carrozas para que todos los niños puedan acercarse a ellos a entregarles las cartas", afirma Hidalgo.

