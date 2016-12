Aprobado definitivamente el presupuesto para 2017 en Tres Cantos

Durante el plazo de información pública para la presentación de reclamaciones a los presupuestos municipales para 2017 en Tres Cantos solo se presentaron dos reclamaciones, ambas del grupo municipal de Ganemos. Las reclamaciones han sido desestimadas porque según el informe de la Secretaria Municipal “los grupos municipales no reúnen la condición de personas físicas o jurídicas interesadas” para la presentación de estas.

El Partido Popular en el gobierno ha lamentado que Ganemos haya planteado estas dos reclamaciones “sin tener legitimidad para ello” y obligando a celebrar un pleno para desestimarlas “que ha tenido un coste para los vecinos de 2.400 euros”, debido a las dietas de los concejales sin dedicación exclusiva.

El ejecutivo afirma que una sentencia del TSJM ya indicó que la actuación y participación de los grupo municipales debe efectuarse a través del procedimiento de elaboración y aprobación, y en los debates plenarios.

El PP ha tachado de irresponsable la actitud de Ganemos y les acusa de “tratar de paralizar la actividad del ayuntamiento, los nuevos proyectos y los servicios”.

Ganemos defiende los motivos legales para presentarlas

Desde Ganemos han indicado que presentaron estas alegaciones – y votaron en contra de los presupuestos en el mes de noviembre – por la aparente arbitrariedad de las subvenciones nominativas a los clubes deportivos y la falta de un fondo de reserva para hacer frente al pago de la deuda de la sentencia de ‘El Tagarral’.

Creen que las subvenciones deportivas no responden ni con el número de federados ni asociados y no cumplen con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación de la Ley General de Subvenciones.

Ganemos lamenta que “sus cargos como concejales les inhabiliten como vecinos”, creen que la decisión de desestimar sus propuestas es arbitraria y crea inseguridad jurídica.

