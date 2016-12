Robles espera que la Comunidad elimine el punto negro de las piscinas en la M-506

Manuel Robles considera una buena noticia que el gobierno regional haya aceptado la propuesta de Ciudadanos para acabar con los puntos negros de esta carretera que comunica San Martín de la Vega con Móstoles, pasando por Pinto y Fuenlabrada y que tiene en este último municipio las zonas de mayor concentración de accidentes.

Robles asegura hace unos meses pidió una reunión con el consejero para insistir en la mejora de esta vía, una iniciativa que ya aprobó el gobierno regional, aunque este encuentro no se ha llegado a producir. Lamenta que Ciudadanos no accediera, en la moción presentada en pleno, a incluir“uno de los puntos más conflictivos” como es la rotonda de las piscinas. Por eso pedirá al consejero en la futura reunión que no se olvide la solución de este tramo conflictivo.

El alcalde ha recordado que está pendiente de terminar el proyecto del nudo del Parque de Bomberos que creará una glorieta aérea sobre la M 506, para conectar las dos partes de la ciudad separadas por esta carretera. “Espero que una vez realizado el proyecto figure en los presupuestos de la Comunidad de Madrid”.

